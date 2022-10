The Northern Miner Podcast: ‘Still a vast space to explore’— a guide to mining in Quebec, ft Lafontaine, Goulet, Moorhead and Fréchette

This week’s episode features the Quebec Thought Leadership presentation from the Q3 Global Mining Symposium, featuring Jonathan Lafontaine, Mining Exploration Activity Monitor, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; Christian Goulet, Pilote de système, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; James Moorhead, Resident Geologist, Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles du Québec; and Vincent Fréchette, Mining Engineer, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. The panel was moderated by Northern Miner senior reporter Henry Lazenby.

LISTEN TO THE POCAST ON THE NORTHERN MINER